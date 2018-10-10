В Красноярском крае братья сбежали от кредитов и алиментов в лес. Приставы все равно их нашли

В Енисейском районе Красноярского края судебные приставы нашли и задержали двух братьев, скрывавшихся в лесу, чтобы не платить алименты и не гасить задолженность перед банком.

Как сообщило региональное управление ФССП, в розыске находился один из братьев, у которого была задолженность в 600 тысяч рублей по алиментам. Приставы выяснили, что он построил землянку в лесу, где и живет.

В хижине приставы обнаружили не только находившегося в розыске за неуплату алиментов, но и его брата, который как поручитель по кредиту задолжал банку около 1,5 миллиона рублей.

На должника по алиментам был составлен протокол по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Он пообещал постепенно погасить задолженность, устроившись на работу вахтовым методом.

От второго брата, сообщило краевое управление ФССП, было получено объяснение неуплаты.