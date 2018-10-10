В Красногорске убита следователь МВД по особо важным делам

В подмосковном Красногорске убита старший следователь управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Как сообщила представитель ГУ Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий, преступник выстрелил в следователя около 07:00, когда она выходила из подъезда дома в поселке Архангельское.

От полученного ранения женщина умерла на месте происшествия.

Погибшая занимала пост старшего следователя по особо важным делам следственной части следственного управления УТ МВД по ЦФО и носила звание подполковника.

Врадий не назвала имя погибшей. По данным телеканала РЕН, убита Евгения Шишкина. Также сообщается, что в январе на следователя уже была совершена попытка покушения.