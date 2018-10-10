Роспотребнадзор закрыл за нарушения больше половины ресторанов «Суши WOK» в Москве

Роспотребнадзор потребовал временно закрыть 86 из 108 ресторанов «Суши WOK» в Москве из-за многочисленных нарушений, сообщается на сайте городского управления службы.

Работу 63 ресторанов приостановили на срок от 12 до 90 суток, по остальным заведениям суды еще не вынесли решения.

В Роспотребнадзоре отметили, что в ходе проверки обнаружили нарушения во всех заведениях сети. Служба оштрафовала «Суши WOK» на 1,5 миллиона рублей, а также изъяла и уничтожила 496,5 килограмма продукции.

Проверки начались после того, как в июле в Москве зарегистрировали случаи сальмонеллеза у людей, покупавших суши и роллы в «Суши WOK».