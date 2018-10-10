РБК узнало о сокращении сотрудников в управлении Кремля, которое курирует Сурков

В управлении администрации президента по сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которое курирует Владислав Сурков, идут сокращения, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников, включая близкие к Кремлю.

В начале октября эта структура была преобразована в управление по приграничному сотрудничеству и, как рассказали источники издания, примерно половине сотрудников устно сообщили о необходимости искать другую работу.

Собеседники РБК назвали несколько причин сокращения управления, в том числе урезание финансирования и недостаточную эффективность работы этой структуры. Мнения о том, является ли реорганизация управления признаком ослабления аппаратных позиций Суркова, у источников РБК и опрошенных изданием экспертов разошлись.