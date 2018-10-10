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РБК узнало о сокращении сотрудников в управлении Кремля, которое курирует Сурков

РБК
07:38, 10 октября 2018
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В управлении администрации президента по сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которое курирует Владислав Сурков, идут сокращения, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников, включая близкие к Кремлю.

В начале октября эта структура была преобразована в управление по приграничному сотрудничеству и, как рассказали источники издания, примерно половине сотрудников устно сообщили о необходимости искать другую работу.

Собеседники РБК назвали несколько причин сокращения управления, в том числе урезание финансирования и недостаточную эффективность работы этой структуры. Мнения о том, является ли реорганизация управления признаком ослабления аппаратных позиций Суркова, у источников РБК и опрошенных изданием экспертов разошлись.

Владислав Сурков стал куратором управления по сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией в 2013 году. После этого, отмечает РБК, сфера интересов управления, ранее занимавшегося только Абхазией и Южной Осетией, значительно расширилась. В частности, именно это управление занимается самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

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