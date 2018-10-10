Бывший помощник главы Goldman Sachs покончил с собой. Его обвиняли в краже сотен бутылок вина на 1,2 миллиона долларов

Бывший помощник гендиректора Goldman Sachs Дэвида Соломона 41-летний Николас ДеМейер 9 октября совершил самоубийство в Нью-Йорке, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление полиции.

ДеМейер погиб в день, когда должен был предстать перед судом и признать вину в краже нескольких сотен бутылок вина на 1,2 миллиона долларов у своего бывшего начальника.

ДеМейер в Goldman Sachs занимался поставками вина в коллекцию Дэвида Соломона. Часть бутылок он перепродавал в Северной Каролине. Соломон обнаружил пропажу в ноябре 2016 года. ДеМейер согласился возместить ущерб, но вместо этого сбежал из страны. Его задержали в январе 2018 года, когда он прилетел в Лос-Анджелес. Следующие два месяца мужчина провел в тюрьме и освободился под залог в один миллион долларов.