Бывший помощник главы Goldman Sachs покончил с собой. Его обвиняли в краже сотен бутылок вина на 1,2 миллиона долларов

Bloomberg
06:17, 10 октября 2018
Надежный источник

Бывший помощник гендиректора Goldman Sachs Дэвида Соломона 41-летний Николас ДеМейер 9 октября совершил самоубийство в Нью-Йорке, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление полиции.

ДеМейер погиб в день, когда должен был предстать перед судом и признать вину в краже нескольких сотен бутылок вина на 1,2 миллиона долларов у своего бывшего начальника.

ДеМейер в Goldman Sachs занимался поставками вина в коллекцию Дэвида Соломона. Часть бутылок он перепродавал в Северной Каролине. Соломон обнаружил пропажу в ноябре 2016 года. ДеМейер согласился возместить ущерб, но вместо этого сбежал из страны. Его задержали в январе 2018 года, когда он прилетел в Лос-Анджелес. Следующие два месяца мужчина провел в тюрьме и освободился под залог в один миллион долларов.

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