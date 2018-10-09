В работах экспертов Рособрнадзора нашли плагиат

Участники сообщества «Диссернет» обнаружили косвенные признаки нарушений в диссертациях 224 экспертов Рособрнадзора, которые участвуют в проверках государственных вузов, сообщил «Коммерсант».

У 183 человек нашли как минимум один «признак неэтичного поведения»: плагиат в диссертациях или научных статьях и участие в защите фальшивых диссертаций. Прямые некорректные заимствования обнаружили в работах 48 человек, причем 23 из них взяли чужую диссертацию и заменили в ней объект исследования.

«Диссернет» до 14 октября опубликует полный список экспертов, допустивших «грубые нарушения академической этики» в своих диссертациях.

В Рособрнадзоре заявили, что эксперты не обязаны иметь ученую степень. В основном в проверках участвуют сотрудники вузов и у всех есть положительные рекомендации от руководителей, подчеркнули в ведомстве.