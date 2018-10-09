В Москве арестовали совладельца банка, где потеряли миллионы рублей российские футболисты. Он жил под чужим именем четыре года

В Москве летом 2018 года был задержан и арестован бывший председатель правления и совладелец банка «Замоскворецкий» Илья Бударин, который находился в розыске по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у вкладчиков.

Бударин, как пишет «Коммерсант», четыре года жил под именем Аум Пуруша, однако «практически перестал прятаться». В итоге он был задержан после проверки документов с водительскими правами на прежнее имя.

Среди клиентов банка «Замосковорецкий» были известные российские футболисты 2000-х годов, в том числе Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Сычев, Евгений Алдонин и Ролан Гусев. Банк обещал вкладчикам до 40% годовых и выплачивал их за счет денег новых клиентов, фактически превратившись в финансовую пирамиду. В июне 2014 года у него отозвали лицензию.

Нанесенный спортсменам ущерб оценивается, как пишет газета, в 12 миллионов долларов (по курсу на июнь 2014 года — более 400 миллионов рублей).