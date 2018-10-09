В Барнауле суд отменил приговор неоязычнице за оскорбление чувств верующих
Индустриальный районный суд Барнаула отменил приговор неоязычнице Наталье Телегиной. Ее приговорили к двум годам условно по обвинению в экстремизме (ч. 1 ст. 282 УК) и оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК).
Об этом написал в фейсбуке адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Алексей Бушмаков.
Сегодня Алтайское правосудие исчерпало лимит добрых дел вернув дело Мотузной прокурору и отменив условное осуждение Натальи Телегиной, чему она и я были очень рады!Опубликовано Алексеи Бушмаковым Вторник, 9 октября 2018 г.
В полицию с заявлением на Наталью Телегину, исповедующую неоязыческий культ Асатру, летом 2017 года обратился Евгений Салтыков — глава петербургской общины последователей этого культа. Салтыков, заявил, что одно из изображений, опубликованных Телегиной в ВК, «выставляет его религию как экстремистскую». В декабре суд в Барнауле признал Телегину виновной и назначил ей двухлетний условный срок.
Также 9 октября стало известно, что из суда в прокуратуру было возвращено еще одно резонансное дело об экстремизме из-за постов — дело Марии Мотузной.