Как сэкономить на бухгалтереПартнерский материал

В Барнауле суд отменил приговор неоязычнице за оскорбление чувств верующих

Алексей Бушмаков
15:52, 9 октября 2018
Надежный источник

Индустриальный районный суд Барнаула отменил приговор неоязычнице Наталье Телегиной. Ее приговорили к двум годам условно по обвинению в экстремизме (ч. 1 ст. 282 УК) и оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК). 

Об этом написал в фейсбуке адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Алексей Бушмаков.

Сегодня Алтайское правосудие исчерпало лимит добрых дел вернув дело Мотузной прокурору и отменив условное осуждение Натальи Телегиной, чему она и я были очень рады!

Опубликовано Алексеи Бушмаковым Вторник, 9 октября 2018 г.
В полицию с заявлением на Наталью Телегину, исповедующую неоязыческий культ Асатру, летом 2017 года обратился Евгений Салтыков — глава петербургской общины последователей этого культа. Салтыков, заявил, что одно из изображений, опубликованных Телегиной в ВК, «выставляет его религию как экстремистскую». В декабре суд в Барнауле признал Телегину виновной и назначил ей двухлетний условный срок.
Также 9 октября стало известно, что из суда в прокуратуру было возвращено еще одно резонансное дело об экстремизме из-за постов — дело Марии Мотузной.

Читайте также

Подкасты
Глава, в которой «стыдные» бестселлеры оказываются самыми интересными
30 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы