Пилот вертолета, пролетевшего под мостом в Петербурге, оштрафован на 150 тысяч рублей

Суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело в отношении местного жителя Евгения Кузовлева, пролетевшего на вертолете под мостом, по которому проходит автомагистраль Западный скоростной диаметр (ЗСД).

Кузовлева обвиняли в действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. В суд его дело поступило с ходатайством следствия о прекращении уголовного преследования и назначении наказания в виде штрафа.

В итоге суд оштрафовал Кузовлева на 150 тысяч рублей.