Пилот вертолета, пролетевшего под мостом в Петербурге, оштрафован на 150 тысяч рублей
Суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело в отношении местного жителя Евгения Кузовлева, пролетевшего на вертолете под мостом, по которому проходит автомагистраль Западный скоростной диаметр (ЗСД).
Кузовлева обвиняли в действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. В суд его дело поступило с ходатайством следствия о прекращении уголовного преследования и назначении наказания в виде штрафа.
В итоге суд оштрафовал Кузовлева на 150 тысяч рублей.
Суду Кузовлев пояснил, что основные части вертолета приобрел у наследников погибшего [в результате катастрофы другого частного вертолета] бизнесмена [Артема] Васильева, оставшиеся купил, для сбора вертолета пригласил специалистов из Сербии. На учет вертолет не ставил, так как хотел его «облетать».