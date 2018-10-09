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Пилот вертолета, пролетевшего под мостом в Петербурге, оштрафован на 150 тысяч рублей

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
13:49, 9 октября 2018
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Суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело в отношении местного жителя Евгения Кузовлева, пролетевшего на вертолете под мостом, по которому проходит автомагистраль Западный скоростной диаметр (ЗСД).

Кузовлева обвиняли в действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. В суд его дело поступило с ходатайством следствия о прекращении уголовного преследования и назначении наказания в виде штрафа.

В итоге суд оштрафовал Кузовлева на 150 тысяч рублей.

Суду Кузовлев пояснил, что основные части вертолета приобрел у наследников погибшего [в результате катастрофы другого частного вертолета] бизнесмена [Артема] Васильева, оставшиеся купил, для сбора вертолета пригласил специалистов из Сербии. На учет вертолет не ставил, так как хотел его «облетать».

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Кузовлев пролетел на вертолете под опорами моста ЗСД 10 августа. Позже он объяснил, что вынужден был это сделать, потому что не успевал набрать высоту. Кузовлев признал свою вину по уголовному делу.
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