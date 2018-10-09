«Мы не готовы идти на примирение». Адвокат избитого чиновника потребовал судить Кокорина и Мамаева за хулиганство

Защита директора департамента Минпромторга , которого избили футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отказалась идти на примирение. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат чиновника Геннадий Удунян.

«Мы не готовы идти на примирение. То преступление, которое было совершено, примирение сторон не предусматривает», — сказал адвокат.

Защита будет настаивать, чтобы возбужденное дело переквалифицировали со статьи 116 УК РФ (побои) на статью 213 УК РФ (хулиганство). По первой статье максимальное наказание составляет два года, по второй — семь лет.

Денис Пак признан потерпевшим и допрошен, добавил адвокат. Чиновник опознал нападавших, однако пока не встречался с ними.