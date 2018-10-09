Доллар по 83 рубля и падение ВВП на 2,5%. Аналитики спрогнозировали последствия резкого ужесточения санкций

В случае резкого ужесточения в 2019 году санкций в отношении РФ курс российской валюты к доллару может снизиться до 83 рублей, а ВВП по итогам года — сократиться на 2,5%.

Такой вариант прогноза для наиболее пессимистичного сценария — «альтернативный + финансовый стресс» — представило .

Кроме масштабного расширения санкций, этот вариант прогноза также предусматривает долговой кризис в Китае, бюджетные кризисы в отдельных странах Европы, а также наступление рецессии в США. Это «альтернативный, но реалистичный» прогноз, подчеркнул эксперт группы исследований и прогнозирования Дмитрий Куликов.

Два других сценария прогноза АКРА — «базовый» и «альтернативный» — также в той или иной мере учитывает расширение американских санкций, которое ожидается в ноябре.

При «базовом» сценарии АКРА ожидает среднегодовой курс доллара — 64 рубля, а рост ВВП на 1,4%, при «альтернативном» — доллар по 73 рубля и рост ВВП на 0,7%.