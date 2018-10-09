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Доллар по 83 рубля и падение ВВП на 2,5%. Аналитики спрогнозировали последствия резкого ужесточения санкций

РБК
14:54, 9 октября 2018
Надежный источник

В случае резкого ужесточения в 2019 году санкций в отношении РФ курс российской валюты к доллару может снизиться до 83 рублей, а ВВП по итогам года — сократиться на 2,5%.

Такой вариант прогноза для наиболее пессимистичного сценария — «альтернативный + финансовый стресс» — представило АКРА.

Кроме масштабного расширения санкций, этот вариант прогноза также предусматривает долговой кризис в Китае, бюджетные кризисы в отдельных странах Европы, а также наступление рецессии в США. Это «альтернативный, но реалистичный» прогноз, подчеркнул эксперт группы исследований и прогнозирования Дмитрий Куликов.

Два других сценария прогноза АКРА — «базовый» и «альтернативный» — также в той или иной мере учитывает расширение американских санкций, которое ожидается в ноябре.

При «базовом» сценарии АКРА ожидает среднегодовой курс доллара — 64 рубля, а рост ВВП на 1,4%, при «альтернативном» — доллар по 73 рубля и рост ВВП на 0,7%.

8 октября свой прогноз, учитывающий ужесточение санкций, представил Банк России. По его «рисковому сценарию», ужесточение санкций и снижение мировых цен на нефть приведут к ускорению инфляции, прекращению роста ВВП и необходимости искать новые ресурсы для пополнения бюджета.
Ожидается, что США в ноябре расширят санкции в отношении России. Какие именно будет введены ограничительные меры, пока неизвестно.

Российская экономика и санкции

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