В аэропорту Жуковский после посадки столкнулись два самолета

Самолет авиакомпании «Икар» после посадки повредил лайнер «Уральских авиалиний», который стоял на стоянке в подмосковном аэропорту Жуковский, сообщили в Московской транспортной прокуратуре.

Утром 7 октября в Жуковский из Китая прилетел «Боинг» компании «Икар», на борту которого находились 266 пассажиров, сообщил «Пятый канал». При заруливании на стоянку он повредил левый подкрылок и аэронавигационный фонарь A320 «Уральских авиалиний» (по другим данным, самолет A321). Никто не пострадал.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» рассказали РБК, что примут решение, предъявлять ли претензии компании «Икар», после завершения расследования. В прокуратуре сообщили, что организовали проверку, в ходе которой установят причины происшествия.