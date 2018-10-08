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ЦБ сообщил о массовом банкротстве заемщиков «Югры»

Ведомости
09:14, 8 октября 2018
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Заемщики банка «Югра», лишившегося лицензии более года назад, делают все возможное, чтобы минимизировать «вероятность возврата средств банку как кредитору», в том числе прибегают к процедуре банкротства.

Об этом говорится в письме первого зампреда Центробанка Сергея Швецова на имя главы комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова.

Процедуры ликвидации или банкротства, следует из письма, которое цитируют «Ведомости», начаты в отношении 29 заемщиков, которые должны «Югре» 144,94 миллиарда рублей. По сравнению с февралем число таких компаний, по данным ЦБ, выросло вдвое.

РБК, в свою очередь, сообщает со ссылкой на картотеку арбитражных дел, что после отзыва лицензии у «Югры» временная администрация банка подала в суд 115 исков более чем к 100 компаниям об истребовании задолженности. 94 из этих компаний заявили о намерении начать банкротство.

25 сентября банк «Югра» был признан банкротом. «Дыру» в его капитале оценили в 143 миллиарда рублей.
Банк России в июле 2017 года отозвал у «Югры», занимавшей 12 место в России, лицензию и ввел временную администрацию. Банк пытался оспорить это решение в судах, но проиграл.
Отзыв лицензии у «Югры» стал крупнейшим страховым случаем для системы страхования банковских вкладов в России. Вкладчикам было выплачено около 173 миллиардов рублей.

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