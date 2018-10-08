Таблоид The New York Post сообщил о заморозке активов Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне

Власти США заморозили активы российского миллиардера Олега Дерипаски в стране, в том числе пятиэтажный таунхаус на Манхэттене и особняк в Вашингтоне. Об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на источники в Минфине США.

Издание утверждает, что Дерипаска договорился с США, чтобы в принадлежащих ему домах продолжили жить дети и бывшая жена его делового партнера Романа Абрамовича.

Американские власти ведут переговоры с Дерипаской, чтобы он отказался от некоторых своих операций в Европе, чтобы эти операции не попали под санкции, отметили источники газеты.

Официально информация The New York Post не подтверждена. Представитель Дерипаски отказался от комментариев, сообщил РБК.