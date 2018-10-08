СК начал проверку полицейского, отпустившего подростка после грабежа. Спустя месяц подросток изнасиловал и убил женщину в поселке Псебай

Следственный комитет выделил в отдельное производство материалы в отношении следователя МВД в Краснодарском крае, который отказался завести дело на 17-летнего школьника, после чего подросток, по версии следствия, убил женщину. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

В апреле 2018 года подросток похитил куртку у сверстника, но полицейский отказался возбуждать дело о грабеже, посчитав случившееся малозначительным. Он хотел попросить, чтобы школьника поставили на учет, но не сделал этого. В отношении полицейского идет проверка, уточнили РБК в «Зоне права».

Подростка вместе с 20-летним Савелием Никифоровым обвиняют в изнасиловании и убийстве 40-летней матери пяти детей Натальи Дмитриевой в кубанском поселке Псебай. В СК считают, что в ночь с 13 на 14 мая они 19 раз ударили женщину камнем по голове, изнасиловали, после чего задушили. СК завершил расследование этого .