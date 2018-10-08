Минкультуры вышло из числа организаторов театрального фестиваля «Золотая маска»

Министерство культуры больше не будет входить в число организаторов «Золотой маски» — крупнейшего театрального фестиваля в России. Об этом, сообщает РБК, говорится в письме заместителя главы Минкультуры Павла Степанова, направленном председателю Союза театральных деятелей (СТД) Александру Калягину.

Минкультуры «не считает целесообразным в дальнейшем выступать в качестве организатора премии», так как «фактически не влияет на принятие каких-либо решений».

Наличие или отсутствие Минкультуры в качестве организаторов, подчеркнули в пресс-службе ведомства, никак не повлияет на функционирование премии, в том числе на ее финансирование.