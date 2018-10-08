«Коммерсант»: ИГ готовило нападения на семьи пилотов, воевавших в Сирии

Предполагаемые сторонники «Исламского государства», осужденные за подготовку теракта в Уфе, собирались напасть на семьи российских пилотов, воевавших в Сирии. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на показания подростка, проходившего свидетелем по делу.

Нападения на родственников военных летчиков планировали в Екатеринбурге и Челябинске. По словам свидетеля, один из осужденных Азамат Ишбаев обсуждал это со связными в Сирии. Однако следствие не стало предъявлять обвинения за несовершенные нападения.

В декабре 2017 года участников группировки осудили за подготовку взрыва рейсового автобуса в Уфе. Ишбаев был приговорен к 16 годам, его соучастник Зокиржон Парпиев — к 13 годам, а пенсионерка Асма Шарипова, которую осужденные называли идейным вдохновителем, получила 10 лет.

Адвокаты осужденных настаивали на их невиновности и утверждали, что к ним применяли незаконные методы допроса. Верховный суд, рассмотрев жалобу защиты, отказался изменить сроки их заключения.