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«Коммерсант»: ИГ готовило нападения на семьи пилотов, воевавших в Сирии

Коммерсант
11:06, 8 октября 2018
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Предполагаемые сторонники «Исламского государства», осужденные за подготовку теракта в Уфе, собирались напасть на семьи российских пилотов, воевавших в Сирии. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на показания подростка, проходившего свидетелем по делу.

Нападения на родственников военных летчиков планировали в Екатеринбурге и Челябинске. По словам свидетеля, один из осужденных Азамат Ишбаев обсуждал это со связными в Сирии. Однако следствие не стало предъявлять обвинения за несовершенные нападения.

В декабре 2017 года участников группировки осудили за подготовку взрыва рейсового автобуса в Уфе. Ишбаев был приговорен к 16 годам, его соучастник Зокиржон Парпиев — к 13 годам, а пенсионерка Асма Шарипова, которую осужденные называли идейным вдохновителем, получила 10 лет.

Адвокаты осужденных настаивали на их невиновности и утверждали, что к ним применяли незаконные методы допроса. Верховный суд, рассмотрев жалобу защиты, отказался изменить сроки их заключения.

В войне в Сирии с сентября 2015 года участвовали большинство российских военных летчиков, говорил в августе 2018 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Министр не назвал точное число участников, однако в декабре 2017-го он говорил, что в войне участвовали 48 тысяч российских военных. Кроме летчиков в сирийской кампании, в частности, участвуют ВМФ, военная полиция и морская пехота.
В 2015-2018 годах в Сирии, по официальной информации, погибли 112 российских военных.

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