Полиция задержала менеджера Хабиба Нурмагомедова после победы российского бойца над Конором Макгрегором
Обновление. Полиция освободила задержанных членов команды российского бойца. Им не предъявлено никаких обвинений.
Американская полиция задержала менеджера Хабиба Нурмагомедова Ризвана Магомедова и еще двух представителей команды российского бойца. Это произошло после того, как Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC.
Сразу после боя в клетке и за ее пределами произошла потасовка: Нурмагомедов ринулся на спарринг-партнера Макгрегора Дилона Дэнниса, а секундант российского бойца Зубайра Тухугов напал на самого ирландца. Из-за потасовки Нурмагомедову не вручили чемпионский пояс.
Когда Нурмагомедов уходил с арены, в него летели пивные банки, бутылки и ирландские флаги.
Бой Нурмагомедов — Макгрегор считается одним из главных в истории UFC. Нурмагомедов победил Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом.