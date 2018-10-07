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Полиция задержала менеджера Хабиба Нурмагомедова после победы российского бойца над Конором Макгрегором

ТАСС
05:53, 7 октября 2018
Надежный источник
Обновление. Полиция освободила задержанных членов команды российского бойца. Им не предъявлено никаких обвинений.

Американская полиция задержала менеджера Хабиба Нурмагомедова Ризвана Магомедова и еще двух представителей команды российского бойца. Это произошло после того, как Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC.

Сразу после боя в клетке и за ее пределами произошла потасовка: Нурмагомедов ринулся на спарринг-партнера Макгрегора Дилона Дэнниса, а секундант российского бойца Зубайра Тухугов напал на самого ирландца. Из-за потасовки Нурмагомедову не вручили чемпионский пояс.

Когда Нурмагомедов уходил с арены, в него летели пивные банки, бутылки и ирландские флаги.

Нурмагомедов атакует команду Макгрегора после боя. Видео с трибун
Бой Нурмагомедов — Макгрегор считается одним из главных в истории UFC. Нурмагомедов победил Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом.

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