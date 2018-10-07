Конор Макгрегор потребовал реванша после поражения в бою с Хабибом Нурмагомедовым

Ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что ждет реванша после поражения, которое он потерпел в бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом Макгрегор написал в своем твиттере.

Бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором за титул чемпиона UFC прошел 6 октября в Лас-Вегасе. Российский боец одержал победу в четвертом раунде, применив удушающий прием.

После боя Нурмагомедов устроил драку, напав на спарринг-партнера Макгрегора. Секундант российского бойца Зубайра Тухугов напал на самого ирландца. Трое членов команды Нурмагомедова были задержаны полицией, но вскоре их отпустили без предъявления обвинений.