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Конор Макгрегор потребовал реванша после поражения в бою с Хабибом Нурмагомедовым

Конор Макгрегор
10:41, 7 октября 2018
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Ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что ждет реванша после поражения, которое он потерпел в бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом Макгрегор написал в своем твиттере.

Бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором за титул чемпиона UFC прошел 6 октября в Лас-Вегасе. Российский боец одержал победу в четвертом раунде, применив удушающий прием.
После боя Нурмагомедов устроил драку, напав на спарринг-партнера Макгрегора. Секундант российского бойца Зубайра Тухугов напал на самого ирландца. Трое членов команды Нурмагомедова были задержаны полицией, но вскоре их отпустили без предъявления обвинений.

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