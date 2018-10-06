В Пензе воспитателя летнего лагеря обвинили в сексуальном насилии по отношению к 10 детям

В Пензенской области СК возбудил против 49-летнего тренера по плаванию уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера по отношению к детям. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ночь на 14 августа мужчина, работавший воспитателем в детском лагере, в пьяном виде «совершил действия сексуального характера в отношении девяти детей, в возрасте от 10 до 11 лет», рассказали в СК.

Как выяснило следствие, годом ранее он совершил аналогичное преступление в отношении 10-летнего ребенка в том же лагере. Пострадавшие дети занимались в секции плавания, где работал обвиняемый.

Публикации о случившемся появились в региональных СМИ еще в августе, но СК официально рассказал о деле лишь 5 октября.