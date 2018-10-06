В Белгороде возбудили уголовное дело из-за смерти 22 новорожденных в перинатальном центре
В Белгороде Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за смерти в городском перинатальном центре 22 детей с начала года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.
В деле пока нет подозреваемых или обвиняемых, заявил официальный представитель областного управления СК. По его словам, следователи намерены выяснить, привели ли нарушения в работе центра к гибели детей.
Главный врач горбольницы № 2 Антон Бондарев сказал «Ъ», что «не слышал, чтобы по поводу смерти младенцев возбудили уголовное дело». Он также не стал подтверждать число погибших за год.
В 2017 году аналогичное уголовное дело было возбуждено в Брянске. О результатах его расследования СК пока не сообщал. Годом ранее дело было возбуждено из-за смерти новорожденных в перинатальном центре Орла.