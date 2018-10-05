Жителя Сочи арестовали за мат в мэрии. Незадолго до этого он пытался задать вопрос мэру, а тот велел казаку «забрать» его

Суд Центрального района Сочи 4 октября арестовал на пять суток координатора движения «Сочинская коммуна» Вахтанга Езугбая, признав его виновным в мелком хулиганстве, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на представителей мэрии и суда.

Езугбая арестовали за вызывающее поведение и нецензурную брань на приеме в мэрии, прошедшем 22 сентября, сказал представитель городской администрации. В МВД подтвердили это. Мать Езугбая сообщила, что сын обжалует решение об аресте.

За несколько дней до ареста Вахтанг Езугбая подошел на набережной к мэру Сочи Анатолию Пахомову и попытался задать вопрос. Не став его слушать, глава города потребовал, чтобы казак «забрал» Езугбая, а также предложил мужчине «езжать в Абхазию задавать вопросы».

Пахомов Дарья Лучик

Вахтанг Езугбая и еще шесть человек живут в 15-метровой комнате в общежитии. Они просили городские власти решить их жилищные проблемы, однако в мэрии отказались. После этого жильцы общежития заняли свободные комнаты, признанные муниципальной собственностью. В мэрии пообещали выселить их через суд.