В Якутcке загорелся крупный торговый центр

В торговом центре «Сахаэкспоцентр», расположенном в Якутске, возник пожар. В местных СМИ и соцсетях опубликованы видео с места происшествия, на которых виден открытый огонь на одном из этажей здания. По одним данным, пожар начался на втором этаже, по другим — на третьем.

Пожар в Сахаэкспоцентре в Якутске 5 октября САХАМЕДИА

По предварительным данным, сотрудники и посетители ТЦ эвакуированы. Как сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении МЧС, пожарные уже проверили все пять этажей здания.

Обновление: Площадь пожара, сообщили в региональном МЧС, составила 60 квадратных метров. Возгорание ликвидировано. Причины пожара пока не сообщаются.

Якутское-Саха информационное агентство (ЯСИА) сообщает, что в мае 2018 года здание ТЦ «Сахаэкспоцентр» было по требованию прокуратуры временно закрыто из-за нарушений мер противопожарной безопасности. Суд иск прокуратуры отклонил, и ТЦ в конце мая возобновил работу.