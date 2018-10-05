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В Якутcке загорелся крупный торговый центр

Интерфакс
10:49, 5 октября 2018
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В торговом центре «Сахаэкспоцентр», расположенном в Якутске, возник пожар. В местных СМИ и соцсетях опубликованы видео с места происшествия, на которых виден открытый огонь на одном из этажей здания. По одним данным, пожар начался на втором этаже, по другим — на третьем.

Пожар в Сахаэкспоцентре в Якутске 5 октября
САХАМЕДИА

По предварительным данным, сотрудники и посетители ТЦ эвакуированы. Как сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении МЧС, пожарные уже проверили все пять этажей здания.

Обновление: Площадь пожара, сообщили в региональном МЧС, составила 60 квадратных метров. Возгорание ликвидировано. Причины пожара пока не сообщаются.

Якутское-Саха информационное агентство (ЯСИА) сообщает, что в мае 2018 года здание ТЦ «Сахаэкспоцентр» было по требованию прокуратуры временно закрыто из-за нарушений мер противопожарной безопасности. Суд иск прокуратуры отклонил, и ТЦ в конце мая возобновил работу.

После того, как в марте в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли более 60 человек, включая детей, по всей России были проведены проверки противопожарной безопасности мест массового пребывания людей.
МЧС сообщило, что с конца марта по конец июля было проверено около 90 тысяч объектов, на которых выявлено более 280 тысяч нарушений противопожарных требований.

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