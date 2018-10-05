В Татарстане в больницу с симптомами отравления попали 16 учеников. Они надышались неизвестными духами

В Арском районе Татарстана 16 подростков госпитализированы с ингаляционным отравлением неизвестным веществом, сообщил республиканский Минздрав. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

Еще двоих пострадавших, также получивших отравление, врачи после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение.

Как пояснил ТАСС главврач Арской центральной районной больницы Тальгат Багаутдинов, отравление 16 учащихся Арского педагогического колледжа (2001-2002 годов рождения) произошло после того, как одна из учениц распылила духи в аудитории. По данным телеграм-канала 112, духи были куплены в крупнейшем китайском интернет-магазине.

По факту отравления возбуждено дело по ч. 1. ст. 238 (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности).