В Свердловской области подожгли храм на Ганиной Яме. Поджигатель задержан

Подозреваемый в поджоге задержан. На допросе, сообщил глава пресс-службы полиции региона Валерий Горелых, задержанный рассказал, что не только поджег храм, но и похитил деньги из ящика для пожертвований.

В монастыре на Ганиной Яме в Свердловской области произошел пожар в храме. Причиной пожара, объявило региональное управление МВД, стал поджог.

Монастырь Святых Царственных Страстотерпцев был построен в начале 2000-х годов на Ганиной Яме — в месте, куда, как считает Русская православная церковь, были после расстрела отвезены останки членов царской семьи.

Пожар в храме монастыря произошел в ночь на 4 октября. Огонь частично повредил иконостас и малый купол Царского храма — одного из семи деревянных храмов на территории монастыря.