В Швеции девочка нашла 1500-летний меч. Сначала она приняла его за палку и хотела выкинуть

Восьмилетняя жительница Швеции Сага Ванечек обнаружила древний меч, когда играла на озере Видестерн, сообщает The Local.

Сага рассказала, что нашла в воде «какую-то палку» и собиралась бросить ее обратно, но заметила эфес меча и крикнула отцу: «Папа! Я нашла меч». Отец девочки Энди Ванечек уточнил в фейсбуке, что дочь нашла меч и ножны из дерева и кожи 15 июля.

It's official! With today's press release we can finally reveal what Saga found in Lake Vidösten this summer... a sword... Опубликовано Andy Vanecek Cреда, 3 октября 2018 г.

В местном музее, куда передали меч, считают, что оружие изготовили в V-VI веках нашей эры, до эпохи викингов. Ученые дополнительно исследовали озеро и нашли брошь примерно того же периода, что и меч. Археологи не стали сразу объявлять об открытии, опасаясь, что многие люди направятся к озеру в поисках древних артефактов.

После того, как о находке объявили официально, местные жители стали называть Сагу Ванечек «королевой Швеции», отмечает CNN.