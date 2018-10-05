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В России предложили изменить систему аккредитации вузов

Коммерсант
08:05, 5 октября 2018
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Рабочая группа при правительстве обсуждает предложение разделить российские вузы на три типа государственной аккредитации — базовой, продвинутой и ведущей. Об этом «Коммерсанту» сообщил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

Согласно предложению, базовые вузы вместо лекций станут проводить онлайн-курсы, которые подготовят профессора ведущих университетов. Вузы с продвинутой аккредитацией смогут готовить курсы сами. Ведущими признают те вузы, которые предоставят широкой аудитории все профильные курсы и большинство курсов по выбору. Будут ли в вузах отменены традиционные лекции, не уточняется.

В пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что рабочая группа рассматривает это предложение среди многих других. Окончательного решения по изменению системы госаккредитации нет.

2 октября «Коммерсант» сообщил, что Высшая школа экономики откажется от чтения лекций и заменит их онлайн-курсами.
В 2016 году один миллион россиян участвовали в образовательных онлайн-курсах на отечественных и зарубежных платформах, что вдвое больше, чем в 2015 году.

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