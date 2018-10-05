В России предложили изменить систему аккредитации вузов

Рабочая группа при правительстве обсуждает предложение разделить российские вузы на три типа государственной аккредитации — базовой, продвинутой и ведущей. Об этом «Коммерсанту» сообщил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

Согласно предложению, базовые вузы вместо лекций станут проводить онлайн-курсы, которые подготовят профессора ведущих университетов. Вузы с продвинутой аккредитацией смогут готовить курсы сами. Ведущими признают те вузы, которые предоставят широкой аудитории все профильные курсы и большинство курсов по выбору. Будут ли в вузах отменены традиционные лекции, не уточняется.

В пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что рабочая группа рассматривает это предложение среди многих других. Окончательного решения по изменению системы госаккредитации нет.