Как защитить сайт от хакеров?Партнерский материал

Стивен Сигал отказался отвечать на вопрос «Би-би-си» о сексуальных домогательствах. Он вынул из уха наушник и ушел

Meduza
09:34, 5 октября 2018

Актер и режиссер Стивен Сигал ушел из прямого эфира «Би-би-си», когда во время интервью его попросили прокомментировать обвинения в домогательствах.

Ведущая шоу BBC Newsnight напомнила Сигалу об обвинениях, звучащих в его адрес в США, и спросила: «Как вы справляетесь с этим?». Тогда актер вытащил из уха наушник и закончил интервью.

О домогательствах со стороны Сигала неоднократно рассказывали многие актрисы и его бывшие ассистентки.
В январе 2018 года полиция начала официальное расследование в отношении Сигала по обвинению в изнасиловании, совершенном в 1993 году. Дело было закрыто из-за истечения срока давности.
Сам Сигал отвергает все обвинения. Ранее он уже неоднократно отказывался давать комментарии прессе на этот счет.

Читайте также

новости

«Аллах акбар!» и стрельба в воздух в центре Магаса. В Ингушетии митингуют против изменения границы с Чечней

29 секунд
Подкасты
Чечня как утрированная Россия. Современная история республики через судьбу одного человека
29 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы