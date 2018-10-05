Стивен Сигал отказался отвечать на вопрос «Би-би-си» о сексуальных домогательствах. Он вынул из уха наушник и ушел
Актер и режиссер Стивен Сигал ушел из прямого эфира «Би-би-си», когда во время интервью его попросили прокомментировать обвинения в домогательствах.
Ведущая шоу BBC Newsnight напомнила Сигалу об обвинениях, звучащих в его адрес в США, и спросила: «Как вы справляетесь с этим?». Тогда актер вытащил из уха наушник и закончил интервью.
This is the moment Steven Seagal walks out on a #newsnight interview over questioning about #metoo allegations, which he denies.@sseagalofficial | @KirstyWark | @BBCTwo | #newsnight pic.twitter.com/Lr6mE3th4F— BBC Newsnight (@BBCNewsnight) October 4, 2018
О домогательствах со стороны Сигала неоднократно рассказывали многие актрисы и его бывшие ассистентки.
В январе 2018 года полиция начала официальное расследование в отношении Сигала по обвинению в изнасиловании, совершенном в 1993 году. Дело было закрыто из-за истечения срока давности.
Сам Сигал отвергает все обвинения. Ранее он уже неоднократно отказывался давать комментарии прессе на этот счет.