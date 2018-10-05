Стивен Сигал отказался отвечать на вопрос «Би-би-си» о сексуальных домогательствах. Он вынул из уха наушник и ушел

Актер и режиссер Стивен Сигал ушел из прямого эфира «Би-би-си», когда во время интервью его попросили прокомментировать обвинения в домогательствах.

Ведущая шоу BBC Newsnight напомнила Сигалу об обвинениях, звучащих в его адрес в США, и спросила: «Как вы справляетесь с этим?». Тогда актер вытащил из уха наушник и закончил интервью.