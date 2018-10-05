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«Спартак» сыграл 3:3 с «Вильярреалом» в Лиге Европы. Испанцы отыгрались с пенальти на шестой добавленной минуте

УЕФА
21:05, 4 октября 2018
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Московский «Спартак» сыграл вничью с испанским «Вильярреалом» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча закончилась со счетом 3:3.

Первый тайм завершился со счетом 1:1 — на ранний гол гостей москвичи ответили голом с пенальти, который исполнил Зе Луиш. В начале второго тайма «Вильярреал» снова вышел вперед, но на 82-й и 85-й минутах «Спартак» забил два гола подряд — точные удары на счету Зе Луиша и Лоренсо Мельгарехо. «Вильярреал» смог отыграться на шестой добавленной минуте матча, реализовав пенальти. 

Два других российских клуба, выступающих в Лиге Европы, свои матчи выиграли. «Краснодар» со счетом 2:1 победил «Севилью», а «Зенит» одержал победу над «Славией» (1:0).

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