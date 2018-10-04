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В Хабаровском крае на пенсионера завели уголовное дело из-за патронов к оружию XIX века

МВД России
07:03, 4 октября 2018
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Пенсионер из Амурска стал фигурантом уголовного дела по статье о незаконном хранении оружия, сообщает управление МВД по Хабаровскому краю.

Поводом для возбуждения дела стали изъятые у пенсионера патроны к револьверу системы Наган образца 1895 года. Экспертиза установила, что боеприпасы пригодны для стрельбы.

69-летний подозреваемый не имел разрешений на приобретение, хранение и использование патронов, отмечает полиция. Сам мужчина заявил, что нашел их в лесу в 2017 году. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде.

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