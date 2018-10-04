Российский бизнесмен купил студию звукозаписи продюсера The Beatles
Российский бизнесмен Максим Демин купил лондонскую студию звукозаписи AIR Studios, основанную продюсером The Beatles Джорджем Мартином. Об этом сообщает Financial Times.
AIR Studios была выставлена на продажу в мае 2018 года. Ее совладельцы Ричард Бут и Пол Вулф объяснили свое решение желанием отойти от дел. «[Мы ищем] кого-то помоложе, человека, у кого есть упорство, которое было у нас в 40 лет», — говорил Вулф изданию Billboard.
В разговоре с Financial Times он подтвердил, что AIR Studios была продана. По его словам, покупатель подтвердил, что студия продолжит работу.
По данным Financial Times, сумма сделки составила 10 миллионов фунтов стерлингов (858 миллионов рублей).
Джордж Мартин открыл AIR Studios в Лондоне в 1969 году. Там записывались многие известные исполнители, включая Пола Маккартни, Адель, Джорджа Майкла, группы Coldplay, U2 и Muse. Мартин продал студию в 2006 году.
Российский финансист Максим Демин в прошлом работал в «Татнефти». В середине 2000-х он переехал в Лондон и занялся бизнесом в сфере нефтетрейдинга. В 2013 году Демин купил 100% акций английского футбольного клуба «Борнмут».