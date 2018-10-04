Художественным руководителем театра «Практика» стала вдова Дмитрия Брусникина Марина Брусникина
Художественным руководителем театра «Практика» назначена Марина Брусникина — вдова предыдущего худрука Дмитрия Брусникина, умершего в начале августа. Об этом сообщил департамент культуры Москвы.
Марина Брусникина — актриса и режиссер, помощник художественного руководителя МХТ, преподаватель школы-студии МХАТ. В театре «Практика» она поставила спектакли «Наташина мечта» и «Человек из Подольска Сережа очень тупой».
🔸Режиссер, педагог и актриса Марина Брусникина стала новым художественным руководителем Экспериментального театрального...Опубликовано Театр «Практика» Четверг, 4 октября 2018 г.
Актер, режиссер и педагог Дмитрий Брусникин, создатель независимой труппы «Мастерская Брусникина», возглавил театр «Практика» в мае 2018 года. 9 августа он умер.
За два дня до этого директором театра был назначен Борис Мездрич, уволенный в 2015 году из Новосибирской оперы из-за постановки спектакля «Тангейзер».