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Глава Ингушетии подписал закон о границе с Чечней

Интерфакс
19:50, 4 октября 2018
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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписал закон об установлении административной границы с Чеченской республикой, который ранее 4 октября утвердил парламент региона.

Конституционный суд Ингушетии 4 октября потребовал, чтобы соглашение об установлении границы с Чечней рассматривалось на общереспубликанском референдуме. Депутаты регионального парламента, заявил суд, решать этот вопрос не имеют права. 
Несколько тысяч человек вышли на митинг в Назрани, протестуя против подписания соглашения. Они также требуют проведения референдума и отставки главы республики.
В Ингушетии митингуют против изменения границы с Чечней
Meduza
Документ об установлении административной границы между республиками предлагает равноценный по площади обмен территориями. В Чечне документ протестов не вызвал.

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