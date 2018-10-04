Глава Ингушетии подписал закон о границе с Чечней
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписал закон об установлении административной границы с Чеченской республикой, который ранее 4 октября утвердил парламент региона.
Конституционный суд Ингушетии 4 октября потребовал, чтобы соглашение об установлении границы с Чечней рассматривалось на общереспубликанском референдуме. Депутаты регионального парламента, заявил суд, решать этот вопрос не имеют права.
Несколько тысяч человек вышли на митинг в Назрани, протестуя против подписания соглашения. Они также требуют проведения референдума и отставки главы республики.
Документ об установлении административной границы между республиками предлагает равноценный по площади обмен территориями. В Чечне документ протестов не вызвал.