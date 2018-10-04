Фигурантку дела «Зимней вишни» обвинили в получении взятки

Также следствие намерено предъявить дополнительное обвинение в хищении начальнику отдела надзора кемеровского МЧС Григорию Терентьеву.

По данным Следственного комитета, в марте 2014 года чиновница в качестве благодарности «за общее покровительство и попустительство по службе» получила от директора коммерческой организации автомобиль «Тойота Венза» и комплект резины общей стоимостью более 1,5 миллиона рублей.

Фигурантке дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», бывшей главе инспекции строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой предъявлено дополнительное обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

В результате пожара, произошедшего 25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

В рамках расследования уголовного дела о пожаре арестованы 12 человек, в том числе совладельцы ТЦ, чиновники, пожарные и подрядчики, отвечавшие за пожарную безопасность здания.

Танзилии Комковой по делу «Зимней вишни» инкриминируются халатность, растрата и злоупотребление должностными полномочиями.