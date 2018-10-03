Во Франции поймали рецидивиста, сбежавшего из тюрьмы на вертолете
Французская полиция задержала вора-рецидивиста Редуана Фаида, три месяца назад совершившего побег на вертолете из тюрьмы под Парижем.
По данным France Info, преступник был задержан в ночь на 3 октября на частной квартире в городе Крей на севере страны. Вместе с Фаидом под стражу были взяты его брат Рашид и еще двое мужчин и одна женщина, чьи личности не раскрываются. У них изъяты два пистолета.
Как отмечается, правоохранительные органы вычислили местоположение Фаида уже некоторое время назад, но выжидали подходящего момента для проведения спецоперации. При задержании, в котором участвовали около 50 полицейских, огнестрельное оружие не применялось.
Редуан Фаид, которого в 2013 году приговорили к 25 годам тюрьмы за вооруженное ограбление, сбежал из тюрьмы 1 июля на угнанном вертолете, которым управляли его сообщники.
Это уже вторая попытка побега Фаида из мест заключения. В 2013 году он взял в заложники четверых сотрудников тюрьмы, используя самодельную бомбу, после чего скрылся с сообщником на автомобиле. Через несколько недель он был схвачен полицией и вновь отправлен в тюрьму.