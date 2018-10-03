Во Франции поймали рецидивиста, сбежавшего из тюрьмы на вертолете

Французская полиция задержала вора-рецидивиста Редуана Фаида, три месяца назад совершившего побег на вертолете из тюрьмы под Парижем.

По данным France Info, преступник был задержан в ночь на 3 октября на частной квартире в городе Крей на севере страны. Вместе с Фаидом под стражу были взяты его брат Рашид и еще двое мужчин и одна женщина, чьи личности не раскрываются. У них изъяты два пистолета.

Как отмечается, правоохранительные органы вычислили местоположение Фаида уже некоторое время назад, но выжидали подходящего момента для проведения спецоперации. При задержании, в котором участвовали около 50 полицейских, огнестрельное оружие не применялось.