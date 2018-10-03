В работе Instagram произошел сбой
Обновление. Спустя примерно два часа сервис вернулся к нормальной работе.
Утром 3 октября произошел сбой в работе соцсети Instagram.
По данным сервиса Downdetector, проблемы с доступом к Instagram наблюдаются в Европе, частично в США и Австралии, Малайзии, Индонезии, Японии и Индии. На сбои также жалуются пользователи в городах России.
Большая часть жалоб касается невозможности залогиниться или обновить свою новостную ленту.
В компании пока не прокомментировали, что явилось причиной технических проблем.
Сервис Instagram принадлежит компании Facebook. Проблем с доступом к другим ее приложениям (Facebook Messenger, WhatsApp) не зафиксировано.