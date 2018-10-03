В работе Instagram произошел сбой

Обновление. Спустя примерно два часа сервис вернулся к нормальной работе.

Утром 3 октября произошел сбой в работе соцсети Instagram.

По данным сервиса Downdetector, проблемы с доступом к Instagram наблюдаются в Европе, частично в США и Австралии, Малайзии, Индонезии, Японии и Индии. На сбои также жалуются пользователи в городах России.

Большая часть жалоб касается невозможности залогиниться или обновить свою новостную ленту.

В компании пока не прокомментировали, что явилось причиной технических проблем.