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В работе Instagram произошел сбой

Downdetector
07:47, 3 октября 2018
Надежный источник
Обновление. Спустя примерно два часа сервис вернулся к нормальной работе.

Утром 3 октября произошел сбой в работе соцсети Instagram.

По данным сервиса Downdetector, проблемы с доступом к Instagram наблюдаются в Европе, частично в США и Австралии, Малайзии, Индонезии, Японии и Индии. На сбои также жалуются пользователи в городах России.

Большая часть жалоб касается невозможности залогиниться или обновить свою новостную ленту.

В компании пока не прокомментировали, что явилось причиной технических проблем.

Сервис Instagram принадлежит компании Facebook. Проблем с доступом к другим ее приложениям (Facebook Messenger, WhatsApp) не зафиксировано.
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