«Локомотив» второй раз подряд проиграл в Лиге чемпионов. За два матча команда не забила ни одного мяча
Московский «Локомотив» потерпел поражение от немецкого «Шальке» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 0:1.
Единственный мяч на 88-й минуте забил американский полузащитник «Шальке» Уэстон Маккенни.
«Локомотив» играет в групповом турнире Лиги чемпионов впервые за 14 лет. Свой первый матч команда также проиграла — со счетом 0:3 турецкому «Галатасараю».