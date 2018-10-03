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Китай перестал покупать нефть у США

Reuters
19:49, 3 октября 2018
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Поставки американской нефти в Китай «полностью остановлены». Об этом сообщил Се Чуньлинь, президент China Merchants Energy Shipping — одной из крупнейших китайских компаний, занимающихся перевозкой нефти. 

Как отмечает Reuters, на фоне продолжающегося торгового противостояния между странами китайские импортеры нефти предпочитают не покупать ее у США, несмотря на то, что она — в отличие от многих других товаров — пока не облагается повышенными пошлинами.

США поставляли нефть в Китай с 2016 года. В списке импортеров американской нефти до последнего времени Китай находился на втором месте — после Канады. 
США и Китай в последние месяцы находятся в состоянии экономического конфликта. Президент США Дональд Трамп с июля подписал несколько указов о введении пошлин на импорт китайских товаров — общий объем затронутого рынка составляет десятки миллиардов долларов. Китай каждый раз отвечал зеркальными мерами. 

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