Китай перестал покупать нефть у США

Как отмечает Reuters, на фоне продолжающегося торгового противостояния между странами китайские импортеры нефти предпочитают не покупать ее у США, несмотря на то, что она — в отличие от многих других товаров — пока не облагается повышенными пошлинами.

Поставки американской нефти в Китай «полностью остановлены». Об этом сообщил Се Чуньлинь, президент China Merchants Energy Shipping — одной из крупнейших китайских компаний, занимающихся перевозкой нефти.

США поставляли нефть в Китай с 2016 года. В списке импортеров американской нефти до последнего времени Китай находился на втором месте — после Канады.

США и Китай в последние месяцы находятся в состоянии экономического конфликта. Президент США Дональд Трамп с июля подписал несколько указов о введении пошлин на импорт китайских товаров — общий объем затронутого рынка составляет десятки миллиардов долларов. Китай каждый раз отвечал зеркальными мерами.