В Петербурге возбудили третье уголовное дело из-за реконструкции БДТ

По версии следствия, чиновники подписали акты приемки работ, которые в действительности были либо выполнены некачественно, либо не выполнены совсем. Ущерб от их действий предварительно оценен в 68,7 миллиона рублей.

Управление СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о превышении полномочий при реконструкции Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова. Об этом РБК сообщил адвокат Алексей Добрынин, представляющий интересы театра.

Северо-Западная дирекция вместе с театром фиксирует недостатки, выявленные в ходе использования зданий БДТ, сообщили РБК в ФГБУ. Но однозначно связывать их именно с некачественным ремонтом нельзя, считают в учреждении. <…> «До проведения комплексного обследования и строительной экспертизы о фактах некачественно выполненных работ или ошибочности проектных решений утверждать преждевременно», — заявили в пресс-службе ФГБУ.

Реконструкция БДТ прошла в 2011-2014 годах, на нее потратили более шести миллиардов рублей. Театр обвиняет подрядчиков в некачественном ремонте, который привел к трещинам и разрушению конструкций, а также протечкам в подвале. Кроме того, театр утверждает, что подрядчики не передали оборудование и права на программное обеспечение на 50 миллионов рублей.

В феврале и мае 2018 года полиция Петербурга возбудила два уголовных дела о мошенничестве против неустановленных сотрудников двух компаний-подрядчиков — «ТДМ» и «БалтСтрой». Позже дела объединили и передали в СК.