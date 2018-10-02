В Петербурге возбудили третье уголовное дело из-за реконструкции БДТ
Управление СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о превышении полномочий при реконструкции Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова. Об этом РБК сообщил адвокат Алексей Добрынин, представляющий интересы театра.
Дело возбуждено против неустановленных сотрудников «Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации» Минкультуры. Это учреждение выступало заказчиком реконструкции театра, пишет РБК.
По версии следствия, чиновники подписали акты приемки работ, которые в действительности были либо выполнены некачественно, либо не выполнены совсем. Ущерб от их действий предварительно оценен в 68,7 миллиона рублей.
Северо-Западная дирекция вместе с театром фиксирует недостатки, выявленные в ходе использования зданий БДТ, сообщили РБК в ФГБУ. Но однозначно связывать их именно с некачественным ремонтом нельзя, считают в учреждении. <…> «До проведения комплексного обследования и строительной экспертизы о фактах некачественно выполненных работ или ошибочности проектных решений утверждать преждевременно», — заявили в пресс-службе ФГБУ.