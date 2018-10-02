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В Петербурге возбудили третье уголовное дело из-за реконструкции БДТ

РБК
07:27, 2 октября 2018
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Управление СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о превышении полномочий при реконструкции Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова. Об этом РБК сообщил адвокат Алексей Добрынин, представляющий интересы театра.

Дело возбуждено против неустановленных сотрудников «Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации» Минкультуры. Это учреждение выступало заказчиком реконструкции театра, пишет РБК.

По версии следствия, чиновники подписали акты приемки работ, которые в действительности были либо выполнены некачественно, либо не выполнены совсем. Ущерб от их действий предварительно оценен в 68,7 миллиона рублей.

Северо-Западная дирекция вместе с театром фиксирует недостатки, выявленные в ходе использования зданий БДТ, сообщили РБК в ФГБУ. Но однозначно связывать их именно с некачественным ремонтом нельзя, считают в учреждении. <…> «До проведения комплексного обследования и строительной экспертизы о фактах некачественно выполненных работ или ошибочности проектных решений утверждать преждевременно», — заявили в пресс-службе ФГБУ.

РБК
Реконструкция БДТ прошла в 2011-2014 годах, на нее потратили более шести миллиардов рублей. Театр обвиняет подрядчиков в некачественном ремонте, который привел к трещинам и разрушению конструкций, а также протечкам в подвале. Кроме того, театр утверждает, что подрядчики не передали оборудование и права на программное обеспечение на 50 миллионов рублей.
В феврале и мае 2018 года полиция Петербурга возбудила два уголовных дела о мошенничестве против неустановленных сотрудников двух компаний-подрядчиков — «ТДМ» и «БалтСтрой». Позже дела объединили и передали в СК.
«ТДМ» и «БалтСтрой» ранее упоминались в связи с резонансными уголовным делами. В частности, бывший директор «БалтСтроя» Дмитрий Сергеев был осужден по делу реставраторов, а после суда снова был взят под стражу по делу о хищении при строительстве резиденции Путина в Ново-Огарево. В «ТДМ» проходили обыски по делу о хищении при строительстве «Зенит-Арены».

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