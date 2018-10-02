В Балтийском море произошел пожар на пароме. На борту находятся 335 человек

В Балтийском море произошел пожар на борту пассажирского парома «Регина Сивейс» компании DFDS, следовавшего из немецкого Киля в литовскую Клайпеду.

На борту парома находятся 335 человек — пассажиры и члены экипажа.

Пожар, по предварительным данным, возник в машинном отделении судна.

Паром находится в исключительной экономической зоне России, поэтому, сообщает «Интерфакс», спасательной операцией руководит Морской спасательно-координационный центр «Калининград».

К парому направлены российские и литовские суда, а также вертолет. В DFDS не исключили, что людей с парома придется эвакуировать, при этом подчеркнув, что пострадавших в результате происшествия нет.