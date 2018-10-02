Как защитить сайт от хакеров?Партнерский материал

Россиянам предоставят до пяти лет для перевода накоплений в пенсионный капитал

ТАСС
06:13, 2 октября 2018
Надежный источник

Жители России смогут перевести в индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) все имеющиеся пенсионные накопления в срок от полутора-двух до пяти лет. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил первый зампред Центробанка РФ Сергей Швецов.

Он отметил, что такая схема распространяется только на уже имеющиеся накопления, а не на согласие граждан на перевод взносов в пенсионный капитал с их зарплаты. Он не уточнил, по какой схеме граждане станут отчислять взносы в ИПК. Представитель ЦБ добавил, что законопроект о новой системе пенсионных накоплений опубликуют в ближайшее время.

РБК сообщил 1 октября со ссылкой на источники, что Минфин и Центробанк решили автоматически подключать россиян к новой системе индивидуального пенсионного капитала.

Что происходит с пенсией в России

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы