Россиянам предоставят до пяти лет для перевода накоплений в пенсионный капитал

Жители России смогут перевести в (ИПК) все имеющиеся пенсионные накопления в срок от полутора-двух до пяти лет. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил первый зампред Центробанка РФ Сергей Швецов.

Он отметил, что такая схема распространяется только на уже имеющиеся накопления, а не на согласие граждан на перевод взносов в пенсионный капитал с их зарплаты. Он не уточнил, по какой схеме граждане станут отчислять взносы в ИПК. Представитель ЦБ добавил, что законопроект о новой системе пенсионных накоплений опубликуют в ближайшее время.