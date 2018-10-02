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Рогозин: комиссия исключила появление дырки в «Союзе» из-за производственного брака

Интерфакс
21:02, 1 октября 2018
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Комиссия, расследующая причины появления отверстия в обшивке «Союза», исключила версию производственного брака, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Таким образом, осталась версия преднамеренного воздействия. «Где это было сделано — установит вторая комиссия, которая работает», — сказал глава «Роскосмоса». Он отметил, что для этого надо «набраться терпения».

«Коммерсант» писал, что комиссия рассматривает возможность появления дырки в результате действий американских астронавтов: они якобы могли сделать ее, чтобы быстрее вернуться на Землю.
В ходе работы комиссии в РКК «Энергия» были обнаружены сотрудники с «низким уровнем компетенции». К ним были применены меры административного характера.

Отверстие в «Союзе»

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