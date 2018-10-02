Родственники сестер Хачатурян попросили суд пересмотреть решение об их освобождении из СИЗО
Тетя сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, направила в Басманный суд Москвы жалобу на решение освободить их из-под ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Наира Хачатурян и ее муж имеют в деле статус потерпевших, следует из сообщения ТАСС.
В свою очередь адвокаты обвиняемых попросили суд смягчить меру пресечения, разрешив им общаться по телефону с адвокатами, а также с «иными людьми» и представителями СМИ, заявил адвокат Алексей Липцер.
В конце сентября суд освободил из СИЗО сестер Хачатурян, назначив им новую меру пресечения, запрет определенных действий. В частности, им запретили общаться с фигурантами дела, выходить из дома после 21:00, пользоваться интернетом и говорить по телефону с кем-то, кроме следователей.