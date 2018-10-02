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Путин назначил новых губернаторов Липецкой и Курганской областей

Интерфакс
14:35, 2 октября 2018
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Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении исполняющих обязанности губернаторов Липецкой и Курганской областей.

Липецкую область возглавил Игорь Артамонов, а исполняющим обязанности главы Курганской области стал Вадим Шумков.

Шумков до назначения на новый пост был заместителем губернатора Тюменской области. Игорь Артамонов был вице-президентом Сбербанка.

2 октября Олег Королев, возглавлявший Липецкую область, и губернатор Курганской области Алексей Кокорин объявили об уходе в отставку в связи с переходом на другую работу.
26 сентября президент РФ Владимир Путин сменил глав трех регионов — Астраханской области, Кабардино-Балкарии, Приморского края и Сахалина (возглавлявший этот регион Олег Кожемяко стал врио губернатора Приморья).

Смена губернаторов в России

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