Как защитить сайт от хакеров?Партнерский материал

К лидеру отделения «Яблока» в Ингушетии пришли с обыском. Ранее его оштрафовали за акцию против передачи земли Чечне

Интерфакс
07:55, 2 октября 2018
Надежный источник

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме руководителя ингушского отделения партии «Яблоко» Руслана Муцольгова.

У Муцольгова, рассказал «Интерфаксу» информированный источник, изъят рабочий ноутбук и телефон. Источник не исключил, что обыск может быть связан с делом об оскорблении представителя власти, которое возбудили после публикации видеообращения по поводу соглашения между Чечней и Ингушетией.

В свою очередь источник в МВД республики сообщил агентству, что в связи с публикацией видеообращения возбуждены два уголовных дела об оскорблении представителя власти в интернете (ст. 319 УК РФ). Связан ли обыск у главы отделения «Яблока» с этими уголовными делами, собеседник агентства уточнять не стал.

По данным «Кавказского узла», в рамках дела, по которому прошел обыск у Муцольгова, следственные мероприятия проходят еще по 12 адресам.

За участие в несанкционированной акции протеста против соглашения о границе с Чечней глава регионального отделения «Яблока» Руслан Муцольгов ранее был оштрафован на 10 тысяч рублей.
В день подписания соглашения — 26 сентября — в разных районах Ингушетии прошли акции протеста против передачи части территории Чечне. Сообщалось, что полиция перекрывала въезды в столицу республики — Магас. В Магасе и Назрани был полностью отключен интернет.

Читайте также

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы