Генпрокуратура предложила отменить уголовную статью об обороте шпионской техники
Генпрокуратура РФ предложила отменить уголовное наказание за использование шпионской техники при отсутствии преступного умысла, сообщает РБК.
Наказание можно заменить на административное или изъятие техники, рассказал представитель прокуратуры Александр Куренной. Он подчеркнул, что у ведомства нет права законодательной инициативы.
За последние два года в России возбудили 765 дел по статье 138.1 УК РФ, сообщил Куренной. При этом в 2017 году число дел, возбужденных за это преступление, выросло на 31%. Суды рассмотрели 568 дел о шпионской технике.
В июне ФСБ России решила уточнить в УК РФ и КоАП определение «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации». Служба предложила отнести к шпионской технике любые приборы, системы и программы, способные скрытно получать информацию. ФСБ отклонила все предложения участников рынка, которые опасаются, что к шпионской технике отнесут обычные бытовые приборы.