Банк «Открытие» выкупил бренд у бывшего владельца за пять миллиардов рублей

Банк «Открытие» (ФК «Открытие»), санацию которого проводит ЦБ, выкупил бренд у своего бывшего владельца «Открытие холдинга», пишут «Ведомости».

Договор, по которому банк получил права на бренд, был подписан в конце сентября, сообщили источники издания.

Бренд был оценен в пять миллиардов рублей. Деньги от сделки, по словам источников «Ведомостей», пойдут на погашение перед банком.

Официальные представители ФК «Открытие», в свою очередь, заявили, что сделка пока не закрыта, отказавшись от дальнейших комментариев.