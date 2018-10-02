Банк «Открытие» выкупил бренд у бывшего владельца за пять миллиардов рублей
Банк «Открытие» (ФК «Открытие»), санацию которого проводит ЦБ, выкупил бренд у своего бывшего владельца «Открытие холдинга», пишут «Ведомости».
Договор, по которому банк получил права на бренд, был подписан в конце сентября, сообщили источники издания.
Бренд был оценен в пять миллиардов рублей. Деньги от сделки, по словам источников «Ведомостей», пойдут на погашение долга холдинга перед банком.
Официальные представители ФК «Открытие», в свою очередь, заявили, что сделка пока не закрыта, отказавшись от дальнейших комментариев.
ЦБ объявил о санации «Открытия» — одного из крупнейших российских банков — в конце августа 2017 года. Санацию было решено провести по новой для России схеме — через Фонд консолидации банковского сектора. Эта схема предполагает, что ЦБ станет собственником как минимум 75% «Открытия».