В Москве уроженца Узбекистана осудили за подготовку теракта в воинской части

В Москве вынесли приговор уроженцу Узбекистана Муродбеку Кодирову, который планировал совершить теракт в воинской части, которая воюет в Сирии, сообщает «Коммерсант».

Суд установил, что Кодиров готовил теракт, чтобы отомстить за брата, погибшего, по словам членов террористической организации «Исламское государство», в результате бомбежки Сирии. Таким образом Кодиров хотел заставить российские власти прекратить военную операцию в Сирии, пишет «Коммерсант».

Кодиров и его сообщники планировали устроить теракт в одной из частей воздушно-космических сил. Они хотели заехать на территорию части на автомобиле, начиненном взрывчаткой, и взорвать его. Предполагалось, что подготовка атаки и сам взрыв будет транслироваться онлайн.

Кодирова задержали во время попыток собрать информацию о части, где планировался теракт. В его квартире нашли самодельную бомбу. Кодиров признал вину. Московский окружной военный суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима. Верховный суд подтвердил приговор.