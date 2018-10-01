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В Москве уроженца Узбекистана осудили за подготовку теракта в воинской части

Коммерсант
07:03, 1 октября 2018
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В Москве вынесли приговор уроженцу Узбекистана Муродбеку Кодирову, который планировал совершить теракт в воинской части, которая воюет в Сирии, сообщает «Коммерсант».

Суд установил, что Кодиров готовил теракт, чтобы отомстить за брата, погибшего, по словам членов террористической организации «Исламское государство», в результате бомбежки Сирии. Таким образом Кодиров хотел заставить российские власти прекратить военную операцию в Сирии, пишет «Коммерсант».

Кодиров и его сообщники планировали устроить теракт в одной из частей воздушно-космических сил. Они хотели заехать на территорию части на автомобиле, начиненном взрывчаткой, и взорвать его. Предполагалось, что подготовка атаки и сам взрыв будет транслироваться онлайн.

Кодирова задержали во время попыток собрать информацию о части, где планировался теракт. В его квартире нашли самодельную бомбу. Кодиров признал вину. Московский окружной военный суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима. Верховный суд подтвердил приговор.

Экспертиза установила, что при взрыве бомбы сплошная зона поражения должна была составить 17 метров от его эпицентра, а от удара взрывной волны и осколков могли пострадать люди, находившиеся даже в 200 метрах от взрыва

Коммерсант
Муродбек Кодиров был задержан ФСБ в августе 2017 года. Изначально его подозревали в попытке устроить теракт во время праздничных мероприятий 1 сентября.
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