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В Москве полицейские ранили из травматики прохожего, сделавшего им замечание. Подозреваемые задержаны

Московский комсомолец
12:06, 1 октября 2018
Надежный источник

На юге Москвы на Дербеневской улице сотрудники полиции выстрелили из травматического оружия в прохожего.

По данным «МК», пострадавший — 25-летний житель Пятигорска — сделал замечание полицейским, которые стреляли из травматики в воздух. После этого сотрудники МВД несколько раз выстрелили в него. По данным издания, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

ГУ МВД по Москве сообщило, что задержаны двое сотрудников отдела МВД России по Даниловскому району (на его территории находится Дербеневская улица). Если вина полицейских будет доказана, говорится в сообщении, они будут уволены, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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