В Иркутской области в реке утонул вертолет

Частный вертолет «Робинсон» упал утром 1 октября в реку Витим в городе Бодайбо Иркутской области, сообщает «Интерфакс».

По данным мэра Бодайбинского района Евгения Юмашева, авария произошла из-за того, что вертолет зацепил провода ЛЭП, проходящей над рекой. Он затонул в 15 метрах от берега.

На борту находились два человека — пилот и механик. Предположительно, оба погибли.

Вертолет принадлежал частной золотодобывающей артели.